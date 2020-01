Infineon 0.83% DowTheorie (MP001804): Infineon DE0006231004 hinzugefügt. Der Widerstandsbereich bei ~20,94 Euro wurde auf Wochenschlußkurs überschritten und gehalten. Anvisierter Zielbereich liegt bei ~25,40 Euro (20.01. 08:57) >> mehr comments zu Infineon: www.boerse-social.com/launch/aktie/infineon_technologies_ag VISA 0.65% schalhans (13850045): Visa Inc. ist eine international tätige Kreditkartenorganisation, die Kunden eine digitale Bezahlung an Stelle von Bargeld oder Schecks ermöglicht. Der Konzern hat eines der weltweit fortschrittlichsten Telekommunikations- und Computernetzwerke aufgebaut, das in der Lage ist, über 47.000 Transaktionen pro Sekunde ablaufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...