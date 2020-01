Der Kauf eines Puts an der Deutschen Börse ist rechtlich nicht möglich, oder nur eingeschränkt. Das funktioniert nur in New York oder Zürich. Deutsche Banken führen deshalb den Kauf von Put-Scheinen nur unter bestimmten technischen Bedingungen durch. Wer in Tesla short gehen will fragt deshalb seine Bank, welche Markttechnik sie offeriert.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

TESLA-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de