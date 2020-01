Was kann man dieser Tage im DAX erwarten? Am Montag offenbar wenig ohne die US-Unterstützung. Grund genug, sich mal umzuschauen, was bei Anlagepapieren so drin ist aktuell. Beispiel DAX - das Bonus PX6MR6 ist für uns eine schöne Beimischung im Depot mit gut 8% Rendite ohne Aufgeld, kann man sich ansehen. Wir sehen uns Montag Abend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...