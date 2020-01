Seit Jahresbeginn kennt die Kursnotierung der Akasol-Aktie (WKN: A2JNWZ) kaum ein Halten mehr und legte bereits um rund +25% zu. Ein Großauftrag aus dem Hause Alstom könnte in den kommenden Wochen für weitere Kursgewinne sorgen.

Der Startschuss dieser Turnaround-Story ist bereits im November des vergangenen Jahres abgegeben worden. So musste der Darmstädter Produzent von Batteriesystemen für den Einsatz in Bussen und Nutzfahrzeugen eine Gewinnwarnung aussprechen und seine Umsatzprognose für 2019 von der vorherigen Untergrenze in Höhe von 60 Millionen Euro auf eine Bandbreite von 43 bis 46 Millionen Euro stutzen.

Niemand, wirklich niemand wollte sich an diesen Papieren die Finger verbrennen, sodass der Kapitalmarkt einen großen Bogen um Akasol-Papiere machte, ehe ich auf einer Kapitalmarktkonferenz Erstaunliches beobachten konnte. Ende November 2019 hatte ich Dich darüber im Live Chat und auch auf meinem Twitterkanal umgehend informiert.

Auf der wichtigsten Kapitalmarktkonferenz für Profi-Investoren war das Interesse an den neuesten Informationen aus dem Hause Akasol überwältigend. Neben einem Präsentationsraum, der aus allen Nähten platzte, konnte ich auch auf den Fluren positive Anmerkungen zur Gesellschaft erhaschen. Hier wurde der Grundstein für einen fulminanten ...

