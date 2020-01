Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Von fundamentaler Seite ist heute in Europa nicht mit Impulsen zu rechnen und auch wegen des US-Feiertages scheint ein ruhiger Wochenauftakt möglich, so die Analysten der Helaba.Erst morgen könnte ein solider ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen Gegenwind erzeugen. Vonseiten der Charttechnik gebe es zudem keine klaren Hinweise auf eine weitere Befestigung des Bund-Futures (ISIN DE0009652644/ WKN 965264). Zwar signalisiere der stark sinkende ADX, dass der seit September laufende Abwärtsimpuls an Kraft verliere, RSI und Stochastik lägen jedoch in der neutralen Zone und der DMI sei ein Kaufsignal bislang schuldig. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...