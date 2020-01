Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Markt für in US-Dollar und Euro notierte Anleihen aus den Schwellenländern (EM) entwickelte sich im Dezember sehr erfreulich, so die Experten von Union Investment.Umfangreiche Anlagegelder seien gegen Jahresende in den Schwellenländern investiert worden. Auf Gesamtmarktebene (J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index) hätten entsprechende Papiere im Berichtsmonat um 2 Prozent zulegen können. Die Risikoprämien (Spreads) gegenüber den als sicher geltenden US-Staatsanleihen seien im Dezember um 34 auf einen Jahrestief- und -endstand von 290 Basispunkten gefallen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...