Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Knapp behauptet sind die europäischen Aktienmärkte in die neue Handelswoche gestartet. Der DAX bröckelt im frühen Geschäft um knapp 0,1 Prozent ab auf 13.517 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um knapp 0,2 Prozent nach auf 3.802 Punkte. Die Lage bleibt aber laut Marktteilnehmern aussichtsreich: "Eventuell sehen wir schon heute den nächsten Angriff auf die zwei Jahre alte Höchstmarke im DAX", sagt Thomas Altmann von QC Partners. "Die Grundstimmung bleibt optimistisch", so der Vermögensverwalter. Der Rekordstand vom Januar 2018 liegt bei knapp 13.597 Punkten, ist also nur noch etwa 70 Punkte entfernt.

Große Bewegungen werden am Montag allerdings nicht erwartet, da die US-Börsen am Nachmittag zu sind. Dort wird der Martin-Luther-King-Day gefeiert. Entsprechend ruhig zeigten sich bereits die Börsen in Asien. Im DAX und auch an anderen europäischen Börsen geht es zunächst auch um Abwicklungsgeschäfte nach dem Optionsverfall vom Freitag an den Terminbörsen.

Daneben warten Marktteilnehmer auf den Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos. Am Abend ist dort das Eröffnungskonzert.

Ölpreise ziehen an - Angebot wird knapper

Im Blick stehen auch die wieder steigenden Ölpreise. Sie legen am Morgen um gut 1 Prozent zu. Wegen der Unruhen wird nun auch im Irak ein fallendes Angebot erwartet. In Libyen sollen Milizen mehrere Anlagen blockieren, der staatliche Ölkonzern NOC warnt, der Ausstoß könnte auf täglich 72.000 Barrel von 1,2 Millionen Barrel fallen. Und iranisches Öl bleibt wegen des Embargos überwiegend unverkäuflich.

Der Index der europäischen Öl-Aktien führt zur Eröffnung so auch die Gewinnerliste Europa mit einem Plus von 0,5 Prozent an. Total steigen um 0,8 Prozent, BP um 0,6 Prozent.

Hohe Streikgefahr bei Lufthansa

Stärkster DAX-Titel sind zunächst die schwankungsanfälligen Wirecard mit einem Plus von 1,4 Prozent. Schwächster Titel sind Lufthansa, die um 0,8 Prozent nachgeben. Bei der Fluggesellschaft und ihren Tochter-Airlines bahnen sich neue, längere und deutlich breitere Streiks an. Der Arbeitsausstand werde "zeitlich und räumlich deutlich ausgeweitet, bis hin zu unbefristeten Streiks", so Nicoley Baublies, Beauftragte des Vorstands der Flugbegleitergewerkschaft Ufo. Details will die Gewerkschaft am Mittwoch in einer Pressekonferenz um 14 Uhr bekanntgeben.

Der Index der europäischen Reiseaktien gibt um 0,5 Prozent nach und führt so gemeinsam mit den Herstellern von Konsumgütern des täglichen Bedarfs die Verliererliste unter den Stoxx-Branchenindizes an.

TecDAX setzt Rally fort - 19-Jahreshoch

Der TecDAX setzt seine Rally mit neuen 19-Jahreshochs fort, er steigt um 0,6 Prozent auf 3.171 Punkte. Qiagen steigen um 3,2 Prozent, Kurstreiber sollen Spekulationen um mögliche Übernahmeinteressenten sein.

Jenoptik fallen um 0,8 Prozent, nachdem am Freitag der Verkaufsstopp der Sparte Vincorion angekündigt wurde. Als Grund gab die Mutter Unzufriedenheit mit den Preisgeboten an.

Im SDAX erholen sich Drägerwerk nach dem 10-Prozent-Absturz vom Freitag nun um 5,2 Prozent. "Wir denken, es gibt eher eine kräftige Erholung, weil das keine Gewinn- oder Umsatzwarnung, sondern nur ein vorsichtiger Ausblick war", so ein Händler bereits vorbörslich. Der Kursrückgang vom Freitag sei auch auf die geringe Liquidität in der Aktie zurückzuführen und deshalb überzogen.

Dic Asset steigen um 4,5 Prozent. Vor allem der hohe Dividendenanstieg sei gut. Dic will nun 0,66 nach zuvor 0,48 Euro zahlen.

Von positiven Analysten-Noten profitieren Ströer mit einem Plus von 4,7 Prozent, Rheinmetall, die um 3,5 Prozent steigen, und Rational mit 2 Prozent Plus. Borussia Dortmund steigen um 3,5 Prozent. Damit feiert der Kurs den Sieg gegen Augsburg mit dem Einstand des Neuzugangs Erling Haaland, nach dem 3-Tore-Paket sprechen Beobachter von einem "Traumstart".

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.800,06 -0,22 -8,20 1,47 Stoxx-50 3.470,27 -0,20 -7,02 1,98 DAX 13.512,80 -0,10 -13,33 1,99 MDAX 28.800,49 0,46 130,84 1,72 TecDAX 3.173,30 0,66 20,76 5,25 SDAX 12.640,97 0,79 98,75 1,03 FTSE 7.662,92 -0,15 -11,64 1,75 CAC 6.085,69 -0,25 -15,02 1,80 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,21 0,00 -0,45 US-Zehnjahresrendite 1,82 0,00 -0,86 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:11 Fr, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1092 +0,01% 1,1101 1,1094 -1,1% EUR/JPY 122,20 +0,04% 122,30 122,21 +0,2% EUR/CHF 1,0741 +0,04% 1,0747 1,0739 -1,1% EUR/GBP 0,8543 +0,13% 0,8540 0,8516 +0,9% USD/JPY 110,16 +0,03% 110,18 110,16 +1,3% GBP/USD 1,2984 -0,15% 1,3000 1,3027 -2,0% USD/CNH (Offshore) 6,8655 -0,01% 6,8520 6,8639 -1,5% Bitcoin BTC/USD 8.630,76 +0,01% 8.661,26 8.855,77 +19,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,02 58,54 +0,8% 0,48 -3,3% Brent/ICE 65,54 64,85 +1,1% 0,69 -0,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.559,51 1.557,30 +0,1% +2,21 +2,8% Silber (Spot) 18,05 18,03 +0,1% +0,02 +1,1% Platin (Spot) 1.028,50 1.022,65 +0,6% +5,85 +6,6% Kupfer-Future 2,85 2,85 +0,2% +0,00 +1,9% ===

January 20, 2020 03:45 ET (08:45 GMT)

