FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Lufthansa haben am Montag mit Kursverlusten auf die weitere Streikandrohung der Kabinengewerkschaft Ufo reagiert. Sie büßten im Dax als zweitschwächster Wert nach der Deutschen Bank 1,64 Prozent auf 15,00 Euro ein.



Nach einem Ausstand erst zum Jahreswechsel kündigten die Flugbegleiter am Wochenende einen neuen Streik an. Details zum Arbeitskampf sind zugleich noch unklar und sollen erst am Mittwoch bekannt gegeben werden. Am vergangenen Donnerstag war der insgesamt dritte Versuch gescheitert, in dem festgefahrenen Tarifkonflikt zwischen dem Konzern und den Flugbegleitern in die Schlichtung mit zusätzlicher Mediation zu tariffremden Fragen einzusteigen./ck/mis

