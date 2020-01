Daimler: Calls mit hohen Chancen bei Kurserholung auf 50 EUR

Im Gegensatz zum Gesamtmarkt startete die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) keineswegs erfreulich in das neue Jahr. Notierte die Aktie noch am 2.1.20 oberhalb von 50 Euro, so war sie im frühen Handel des 20.1.20 zeitweise bereits um 46,21 Euro zu bekommen. Dieser Kursrutsch konnte auch von den positiven Nachrichten des Unternehmens, wie beispielsweise den steigenden Absatzzahlen in China und der Bestätigung des Ausblicks für das kommende Jahr bislang nicht aufgehalten werden.

Kann die Daimler-Aktie, die in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 62 Euro (RBC Capital Markets) als kaufens- oder zumindest haltenswert eingestuft wird, in den nächsten Wochen eine positive Kursreaktion zeigen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte auszahlen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 48 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Daimler-Aktie mit Basispreis bei 48 Euro, Bewertungstag 20.3.20, BV 0,1, ISIN: DE000GB4RPS6, wurde beim Daimler-Kurs von 46,34 Euro mit 0,112 - 0,114 Euro gehandelt.

Kann sich die Daimler-Aktie in spätestens einem Monat zumindest wieder auf 50 Euro erholen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,25 Euro (+119 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 43,9292 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 43,9292 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MC4E2M8, wurde beim Daimler-Aktienkurs von 46,34 Euro mit 0,26 - 0,27 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Daimler-Aktie auf 50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,60 Euro (+122 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 42,562 Euro

DerJ.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 42,562 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JM3TF00, wurde beim Daimler-Aktienkurs von 46,34 Euro mit 0,38 - 0,39 Euro taxiert.

Bei einer Kurserholung der Daimler-Aktie auf 50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,74 Euro (+90 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

