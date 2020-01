FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Schneider Electric von 86 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investitionen in Datenzentren dürften in diesem Jahr wieder steigen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem seien die Franzosen im Bereich elektrische Infrastruktur von Datenzentren weltweit führend. Die Aktie habe Aufwertungspotenzial./ajx/edh



ISIN: FR0000121972

