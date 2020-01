FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Rational von 724 auf 789 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Solange Unternehmen von hoher Qualität beständiges Gewinnwachstum auswiesen, könnten höhere Bewertungen aufrechterhalten werden, schrieb Analystin Nika Zimmermann in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei beim Großküchenausstatter Rational eindeutig der Fall./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2020 / 05:30 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007010803

