Am vergangenen Wochenende haben tausende Landwirte, Klima- und Umweltschützer für einen Wandel in der deutschen und europäischen Landwirtschaftspolitik protestiert. Die Teilnehmer der Demonstrationen richteten ihren Appell an die deutsche Bundesregierung und forderte sie zugleich auf, sich mehr für kleine Bauernhöfe, gerechte Tierhaltung und weniger Antibiotika und Pestizide einzusetzen.

Den vollständigen Artikel lesen ...