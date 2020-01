Datagroup (WKN: A0JC8S) sichert sich die Mehrheitsbeteiligung - konkret 68 Prozent - an Diebold Nixdorf Portavis, einer deutschen Tochter des amerikanischen Mutterkonzerns Diebold Nixdorf, der bekannt ist für seine Geldautomaten. Ein Kaufvertrag wurde bereits unterzeichnet.

Das Ziel ist der Zugriff auf die "hochwertigen Cloud Services und IT-Betriebsdienstleistungen im Finanzbereich". Wie publiziert, bringt die neue Gesellschaft Umsatzerlöse in Höhe von 60 Millionen Euro in den Datagroup-Konzern ein. Mit seinen auf den Finanzdienstleistungssektor zugeschnittenen IT-Services betreut Diebold Nixdorf Portavis in erster Linie Kunden der Sparkasse Bremen sowie der Hamburg Commercial Bank.

Diebold Nixdorf steckt in der Krise

Diebold Nixdorf ist bekannt für seine Geldautomaten. Der Mutterkonzern Diebold Nixdorf Inc aus North Canton, Ohio, hat seit geraumer Zeit mit ...

