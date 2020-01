SAP-Calls nach dem Ausbruch mit hohem Gewinnpotenzial

Laut einer im Commerzbank Newsletter für Selbstentscheider "ideas daily" veröffentlichten Analyse könnte bei der SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) nach dem Ausbruch weiteres Steigerungspotenzial bestehen. Hier ein Auszug aus der Analyse:

"Die SAP-Aktie bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2008 verzeichneten Tief bei 20,75 EUR in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt hatte das Papier des Softwarekonzerns und DAX-Schwergewichts nach einer bis zum vergangenen Oktober andauernden Korrektur an ein bedeutendes Supportcluster bei 102,14-104,65 EUR einen erneuten Kursaufschwung an das aus dem Juli stammende Rekordhoch vollzogen. Die anschließend im Dunstkreis der Bestmarke gestartete mehrwöchige Konsolidierung wurde schließlich am Freitag mit einer langen bullishen Tageskerze nach oben verlassen. Der Wert schloss auf einem neuen Rekordhoch bei 125,96 EUR und komplettierte begleitet von hohem Handelsvolumen eine trendbestätigende mittelfristige Broadening-Formation. Das bullishe technische Bias bleibt bestehen, solange kein Rückfall unter die Supportzone bei 121,46-122,05 EUR per Tagesschluss erfolgt. Idealerweise sollte jedoch bereits die Unterstützung bei 124,32 EUR für den Fall eines Rücksetzers nicht mehr nachhaltig unterboten werden. Potenzielle nächste Ziele auf der Oberseite lauten 126,83/127,59 EUR, 129,23 EUR und 130,97/131,88 EUR. Mittelfristig erscheint ein Vorstoß in Richtung 138,56 EUR vorstellbar. Unter 121,46 EUR wäre hingegen zunächst ein erneuter Rücksetzer in Richtung 118,00 EUR zu favorisieren."

Hält die Unterstützung und die SAP-Aktie kann in den nächsten Wochen zumindest auf 130 Euro zulegen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte lohnen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 120 Euro

Der Commerzbank-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 120 Euro, Bewertungstag 20.3.20, BV 0,1, ISIN: DE000CA2B720, wurde beim Aktienkurs von 125,74 Euro mit 0,79 - 0,80 Euro gehandelt.

Steigt der Kurs der SAP-Aktie in spätestens Monat zumindest auf 130 Euro an, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,05 Euro (+31 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 120,89 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 120,89 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UD12PB8, wurde beim Aktienkurs von 125,74 Euro mit 0,49 - 0,50 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 130 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,91 Euro (+82 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de