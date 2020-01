Michael König wird neues Aufsichtsratsmitglied von SymriseDGAP-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Personalie Michael König wird neues Aufsichtsratsmitglied von Symrise20.01.2020 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.* Dr. Thomas Rabe schied auf eigenen Wunsch am 31. Dezember 2019 aus dem Aufsichtsrat aus* Michael König verfügt über langjährige Erfahrung aus verschiedenen FührungsfunktionenMichael König (56), Vorstandsvorsitzender von Elkem ASA, wird neues Mitglied des Aufsichtsrats der Symrise AG. Das Amtsgericht Hildesheim hat Michael König mit Wirkung zum 15. Januar 2020 zum Aufsichtsratsmitglied bestellt. Er wird sich auf der Hauptversammlung am 06. Mai 2020 den Aktionären zur Wahl stellen. Er nimmt den Sitz von Dr. Thomas Rabe (54) ein, der sein Aufsichtsratsmandat auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen am 31. Dezember 2019 niedergelegt hat.Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Winfried Steeger sagte: "Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich Herrn Dr. Rabe für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit danken. Wir wünschen ihm für seine berufliche und persönliche Zukunft alles Gute. Zugleich möchten wir Michael König willkommen heißen. Mit seiner tiefen Verankerung in der Chemiebranche und seiner langjährigen Erfahrung durch Führungsfunktionen im In- und Ausland wird er den Aufsichtsrat hervorragend ergänzen."Dr. Heinz-Jürgen Bertram, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG, fügte hinzu: "Dr. Rabe hat die erfolgreiche Entwicklung der Symrise AG in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgeprägt. Daher möchte ich ihm im Namen des gesamten Unternehmens für die sehr gute Arbeit unseren ausdrücklichen Dank aussprechen. Zugleich freuen wir uns, dass wir mit Michael König ein sehr kompetentes, neues Gremienmitglied gewinnen konnten. Herr König verfügt über eine beeindruckende berufliche Laufbahn. Wir sind sicher, dass er mit seiner Erfahrung wertvolle Beiträge für die Symrise AG liefern wird."Michael König ist Vorstandsvorsitzender der börsennotierten Gesellschaft Elkem ASA, einem weltweit führenden Anbieter von silikonbasierten Hochleistungsmaterialien mit Sitz in Oslo. Zuvor war er vier Jahre Vorstandsvorsitzender von China National Bluestar, einem Anbieter für neue chemische Stoffe und Tiernahrung. Seine berufliche Laufbahn begann er 1990 bei der Bayer AG, für die er 25 Jahre in Deutschland und China in unterschiedlichen Führungspositionen tätig war. Von 2013 bis 2015 verantwortete er als Mitglied des Vorstands der Bayer AG die Bereiche Technologie, Personal und Nachhaltigkeit sowie die Regionen Asien/Pazifik, Afrika und Naher Osten.Michael König hält einen Abschluss als Diplom-Ingenieur in chemischer Verfahrenstechnik von der TU Dortmund. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.Über Symrise: Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.Mit einem Umsatz von rund 3,2 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2018 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Kontakt Medien: Kontakt Investoren: Bernhard Kott Tobias Erfurth Tel.: +49 (0)5531 90-1721 Tel.: +49 (0)5531 90-1879 E-Mail: E-Mail: bernhard.kott@symrise.com tobias.erfurth@symrise.com 