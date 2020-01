MADRID (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Telefonica haben am Montag in einem zögerlichen Marktumfeld die Spitze im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx erobert. Zuletzt kletterten sie um 1,35 Prozent auf 6,23 Euro. Verwiesen wurde dabei am Markt auch einen Bericht der Zeitung "El Mundo", wonach ein Konsortium aus lokalen Unternehmen ein 10 Milliarden Euro schweres Gebot für eine 51-Prozent-Mehrheit an den lateinamerikanischen Aktivitäten außerhalb Brasiliens abgegeben haben soll.



Laut Analyst Jerry Dellis von Jefferies würde solch ein Schritt, der alle Vermögenswerte außerhalb Brasiliens zusammenfasse, das Engagement von Telefonica in Südamerika auf einen Schlag verringern und einen willkommenen Geldsegen für die Spanier mit sich bringen. Der Plan einer Abspaltung der Aktivitäten ist seit Ende November bekannt. Telefonica will sich auf die Kernmärkte Spanien, Brasilien, Großbritannien und Deutschland konzentrieren, die für rund 80 Prozent des Umsatzes und des operativen Gewinns stehen./tih/mis

