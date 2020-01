Wien (www.anleihencheck.de) - Am Freitag wurde der Konsens von der Veröffentlichung der Industrieproduktion in den USA leicht negativ überrascht, die Monatsveränderung lag bei -0,3% statt der erwarteten -0,2%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die Wohnungsbaubeginne hätten hingegen stark positiv überrascht und seien im Vergleich zum Vormonat November um 230 Tsd. auf 1,6 Mio. angestiegen (13-Jahres-Hoch). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...