Guten Morgen,die Wall Street ist möglicherweise etwas zu aufgeregt in das neue Jahr gestartet.Der S&P 500 ist seit Jahresanfang bereits um fast 3% und allein in der vorigen Woche um mehr als 1% gestiegen - fast täglich wurden neue Rekordhöhen erklommen, ohne die geringste Pause. Auch für diese Woche stehen die Zeichen auf steigende Kurse, sofern die Berichtsaison keine nennenswerten Überraschungen an den Tag bringt und sich in gleicher Form fortsetzt wie bislang.Wo sind die schwachen Tage? Innerhalb der letzten 12 Handelstage in diesem Jahr hat der S&P 500 nur viermal im (leichten) Minus geschlossen. Der größte dieser vier Rückgänge war am 3. Januar zu verzeichnen, als der Index um 0,7% nachgab. Der letzte Rückgang um mindestens 1% fand zuletzt am 8. Oktober statt, als er um mehr als 1,5% fiel. Es sind also 70 Handelstagen seit dem letzten ausgeprägten Kursrutsch um 1% vergangen. Tatsächlich zeigen einige Indikatoren mittlerweile eine von Euphorie geprägte Marktlage.

