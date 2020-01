Palladium geht durch die Decke - Wall Street in Feierlaune

Cannabis-Aktien ebenfalls im Rallyemodus



Seit unserem Kaufsignal im S&P500 mit dem Bruch des Widerstands bei 3.150 Punkten, gibt es für die Bullen kein Halten mehr. Zahlreiche Branchen und Aktien gehen schon seit Wochen durch die Decke und auch Cannabis-Aktien haben sich nun der Rallye angeschlossen. Doch wie lange wird die Partystimmung noch anhalten? Wie es nun an den Börsen weitergeht und worauf Sie achten müssen, besprechen wir in unserer aktuellen Videoanalyse.



