In einer Umfrage für den Ausblick "The State of the Biopharmaceutical Industry - 2020" nannten rund 20 % der Befragten den Patentablauf von Biologika und die vertikale Integration als Bereiche, die das Wachstum der Branche unterstützen sollten. Für die Verfasser überraschend war, dass auch Preisgestaltung und Rückerstattung von Medikamenten als gleichermaßen wichtig empfunden wurden. "Möglicherweise rechnet die Industrie damit, dass die Regierungen Kontrollmaßnahmen gegen zukünftige Preiserhöhungen ergreifen, oder dass Anstrengungen wie Markteinführungen von Biosimilars oder vertikale Integration letztendlich Kosten senken", kommentiert Dr. Bonnie Bain, Global Head of Pharma bei Globaldata.

Biosimilars werden sich etablieren

"Biosimilars werden sich 2020 in den USA deutlich etablieren und auf dem erfolgreichen Start der monoklonalen Antikörper von Amgen ...

