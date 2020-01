Auftrag für Frequentis von der London Metropolitan Police zur Modernisierung der Kommunikationsinfrastruktur: Für das neue Command and Control System, das künftig den Einsatz der Polizeikräfte steuern wird, liefert Frequentis die Kommunikationssoftware 3020 LifeX. Der Auftrag läuft im Rahmen eines 10-Jahres-Programms zur Realisierung der "Total Digital Policing Strategy" der Metropolitan Police Services. CEO Norbert Haslacher: "Frequentis ist stolz darauf, die langjährige, erfolgreiche Partnerschaft mit der Metropolitan Police Service nun als Teil des Leidos-Teams fortzusetzen. Seit 2005 sind Frequentis-Systeme für die Londoner Polizei im Einsatz. So wurden damit auch die Olympischen und Paralympischen Spiele 2012 in London polizeitechnisch ...

