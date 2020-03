Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta011/12.03.2020/09:05) - Frequentis und HENSOLDT unterzeichnen Absichtserklärung zur Intensivierung der Zusammenarbeit bei integrierten Lösungen für Flughafendrohnen



Frequentis, der führende Anbieter von Air Traffic Management (ATM)-Lösungen, und der Verteidigungs- und Sicherheitssensorspezialist HENSOLDT bündeln ihre Kräfte, um die Entwicklung von integrierten Drohnenabwehrlösungen der nächsten Generation zu unterstützen. Beide Unternehmen bringen bereits ihre jeweiligen Stärken und Kompetenzen im Forschungsprojekt FALKE ein, das die Entwicklung der Blueprint-Lösung für Flughafenumgebungen zum Ziel hat.



"Die Absichtserklärung bestärkt uns in unserem Vorhaben, wirksame Lösungen zur Unterscheidung zwischen kooperativen und nicht-kooperativen Flugobjekten zu schaffen, ein gemeinsames Situationsbewusstsein aller Organisationen zu gewährleisten und die Interoperabilität mit der bestehenden Flughafenüberwachungsinfrastruktur und den verfügbaren UAV- Verkehrsmanagementsystemen zu gewährleisten. Wir freuen uns, mit HENSOLDT an diesem gemeinsamen Ziel zu arbeiten und unsere Stärken zu bündeln," sagt Günter Graf, Frequentis Leiter New Business Development.



Die Frequentis-Gruppe bietet ausgereifte Komponenten in den Bereichen Unmanned Traffic Management (UTM)/ATM/Drohnenerkennung, Datenfusion und -austausch (MosaiX SWIM), Shared Situational Awareness und ATM-Überwachungsdaten-Automatisierung (SDDS-NG, MSDF, PRISMA), behördenübergreifendes Incident Management (ICM) sowie operative Anforderungsanalyse (Control Room Consulting). HENSOLDT wird Module zur Erkennung, Identifizierung und Minderung aus dem eigenen Xpeller-CUAV-System (Counter Unmanned Aerial Vehicle-System) bereitstellen.



"Gemeinsam mit Frequentis wollen wir ein modulares Counter-UAV-System schaffen, das für die spezifischen Bedürfnisse von Flughäfen optimiert ist," ergänzt Markus Wolf, Leiter Vertrieb und Business Development bei HENSOLDT Ventures. "Xpeller demonstriert die Innovationsfähigkeit von HENSOLDT und erfüllt die Bedürfnisse unserer Kunden, um unbemannte Bedrohungen zu erkennen und dagegen vorzugehen. Aufgrund seiner Vielseitigkeit ist Xpeller in der Lage, maximalen Schutz unter verschiedenen Bedingungen und Reichweiten zu bieten. Obwohl es als voll funktionsfähiges Stand-Alone-System erhältlich ist, ermöglicht uns sein modularer Ansatz die einfache Zusammenarbeit mit Partnern wie Frequentis."



Beide Unternehmen arbeiten bereits im FALKE-Projekt zusammen und entwickeln dabei die Fähigkeit, kleine UAVs abzufangen, die in Sperrgebiete auf Flughäfen eindringen. Die integrierte Lösung wird Flughäfen in die Lage versetzen, Vorfälle wie auf den Flughäfen Gatwick und Frankfurt schnell und effektiv zu bewältigen. Der Flughafen Hamburg wird das Modell für die daraus resultierende Blueprint-Lösung sein, wobei die Partner ein technisches und organisatorisches Konzept zur Abwehr illegal operierender Drohnen zeigen werden.



Zum FALKE-Projektkonsortium gehören neben Frequentis und HENSOLDT die Deutsche Bundespolizei, die Deutsche Flugsicherung (DFS), die Lufthansa, der Flughafen Hamburg und der Lehrstuhl für Elektrische Messtechnik der Helmut-Schmidt-Universität (HSU) in Hamburg. Das Projekt hat mit der Erstellung eines Demonstrators begonnen, das durch die Integration der beiden Systeme Frequentis und HENSOLDT aufgebaut wurde. Darüber hinaus unterstützen beide Unternehmen gemeinsam die EUROCAE-Arbeitsgruppe 115 für Counter UAV. Die WG-115 wurde gegründet, um Standards zu entwickeln, die die sichere und harmonisierte Implementierung von Gegen-UAV-Systemen in Flughafen- und ANSP-Systemen unterstützen.



Über FREQUENTIS



Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche "Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn). Als Weltkonzern verfügt Frequentis über ein internationales Netzwerk an Niederlassungen, Tochtergesellschaften und lokalen Repräsentanten in über 50 Ländern.



Produkte und Lösungen von Frequentis sind an mehr als 30.000 Arbeitsplätzen und in rund 140 Ländern zu finden. 1947 gegründet, ist Frequentis gemäß eigener Berechnung mit einem Marktanteil von 30% Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Weltweit führend sind die Systeme der Frequentis-Gruppe außerdem im Bereich AIM (Aeronautical Information Management / Luftfahrtinformationsmanagement), bei Message Handling Systemen (Nachrichtensysteme für die Luftfahrt), sowie bei GSM-R Systemen im Bahnbereich. Die Aktien der Frequentis AG notieren unter dem Kürzel FQT, ISIN ATFREQUENT09, an der Wiener und Frankfurter Börse.



Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage www.frequentis.com



Weitere Informationen zu unserer Counter-UAV-Lösung finden Sie in diesem Video: https://youtu.be/XTN5mFBTcG4



Brigitte Gschiegl, Director Corporate Communications, Frequentis AG, brigitte.gschiegl@frequentis.com, +43 1 81150-1301



Stefan Marin, Head of Investor Relations, Frequentis AG, stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074



Über HENSOLDT



HENSOLDT ist ein Pionier der Technologie und Innovation im Bereich der Verteidigungs- und Sicherheitselektronik. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München ist ein deutscher Champion mit strategischen Führungspositionen auf dem Gebiet von Sensorlösungen für Verteidigungs- und Nicht-Verteidigungsanwendungen. HENSOLDT entwickelt auf der Basis innovativer Ansätze für Datenmanagement, Robotik und Cyber-Sicherheit neue Produkte zur Bekämpfung vielfältiger Bedrohungen. Mit aktuell mehr als 5.000 Mitarbeitern erzielte HENSOLDT 2018 einen Jahresumsatz von über 1 Milliarde Euro. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hensoldt.net



Carina Engelhardt, Communications Manager, HENSOLDT, carina.engelhardt@hensoldt.net, phone: +49 7364 9557 531



