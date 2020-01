MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Lanxess von "Reduce" auf "Add" hochgestuft und das Kursziel auf 60 Euro belassen. Analyst Markus Mayer zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie insgesamt optimistischer für die europäische Chemiebranche, die 2020 die Talsohle durchschreiten sollte. Bei Lanxess dürften Portfolioanpassungen und potenziell größere Übernahmen das Profil des Spezialchemiekonzerns weiter verändern und mittelfristig eine höhere Bewertung rechtfertigen./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2020 / 18:19 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

