LONDON (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank Citigroup hat ProSiebenSat.1 von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 14 auf 15,50 Euro angehoben. Anleger mieden die Aktie wegen struktureller, finanzieller und zyklischer Risiken, schrieb Analystin Catherine O'Neill in einer am Montag vorliegenden Studie. Vom Medienkonzern adressiert werden müsse nun vor allem die Verschuldung. Sie sieht in diesem Zusammenhang die Chance auf eine wertschaffende Anpassung des Aktivitätenportfolios. Außerdem könne ein weniger trübes Konjunkturumfeld die Risiken mildern./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000PSM7770

