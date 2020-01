Baader Helvea Swiss Equities Conference: Rekord-Teilnehmerzahlen bestätigen Top Extel-PlatzierungDGAP-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Konferenz Baader Helvea Swiss Equities Conference: Rekord-Teilnehmerzahlen bestätigen Top Extel-Platzierung20.01.2020 / 11:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Presseinformation:Baader Helvea Swiss Equities Conference: Rekord-Teilnehmerzahlen bestätigen Top Extel-PlatzierungUnterschleißheim, 20. Januar 2020: Auf der 16. Baader Helvea Swiss Equities Conference in Bad Ragaz, die am Freitag nach zwei Konferenztagen zu Ende ging, trafen 71 führende Schweizer Unternehmen auf 300 institutionelle Investoren aus 20 Ländern. Die Entscheidungsträger der Unternehmen zogen in zahlreichen Einzelpräsentationen ihre Resümees über den Verlauf der vergangenen Quartale.Trotz eines weiterhin verhaltenen weltwirtschaftlichen Umfelds bleiben die Schweizer Unternehmen mehrheitlich zuversichtlich für den weiteren Geschäftsausblick. Aufgrund von Investitionen in neue Technologien und Produkte sowie einer klaren Fokussierung auf Märkte mit profitablen Wachstumsaussichten, sehen die meisten Top-Manager gute Rahmenbedingungen für einen weiteren Gewinnanstieg. Angesichts einer sehr guten Liquiditätsausstattung sind viele Unternehmensvertreter zudem optimistisch, eine höhere Dividende an die Investoren ausschütten zu können. Auch für das stetig an Bedeutung gewinnende Thema Nachhaltigkeit zeigen sich die präsentierenden Unternehmen gut vorbereitet.Den Erfolg der Konferenz unterstreichen die hervorragenden Platzierungen in der Extel Umfrage für das Jahr 2019 für die Baader Helvea-Konferenzen. Die jeweils zu Jahresbeginn in der Schweiz stattfindende "Swiss Equities Conference" wurde zur besten "Pan European Broker Conference" weltweit gewählt. Die "Baader Investment Conference", die jährlich im September in München veranstaltet wird, konnte einen außerordentlich bemerkenswerten zweiten Platz gewinnen. "Mit den beiden Jahreskonferenzen ist es uns gelungen, in Europa führende Konferenzen zu etablieren und Maßstäbe zu setzen", erläutert Oliver Riedel, Mitglied des Vorstands der Baader Bank.Die nächste Baader Helvea Swiss Equities Conference wird Mitte Januar 2021 wieder in der Schweiz stattfinden. Weitere Details finden Sie auch auf unserer Webseite https://www.swissequitiesconference.com/.Für weitere Informationen: Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim, DeutschlandFlorian E. Schopf Unternehmenssprecher Managing Director Head of Group Strategy & CommunicationT +49 89 5150 1013 M +49 160 7188826 florian.schopf@baaderbank.deÜber die Baader Bank AG:Die Baader Bank ist die Bank zum Kapitalmarkt. Sie ermöglicht ihren Kunden den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten und das Investieren in Finanzprodukte auf effektive, effiziente und sichere Weise. Durch das Nutzen neuester Entwicklungen der Bankenbranche generiert sie für ihre Kunden einen Mehrwert - bei Produkten, in den Prozessen, in der Technik. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und rund 400 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Multi Asset Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv.Weitere Informationen finden Sie auch online:Unternehmenswebseite: www.baaderbank.de Twitter: https://twitter.com/Baader_Bank Linkedin: https://www.linkedin.com/company/98924/ Xing: https://www.xing.com/companies/baaderbankag'sc_o=da980_e Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCDJ7PGKWwtafrPSFDI3nmsQ20.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Baader Bank AG Weihenstephaner Str. 4 85716 Unterschleißheim Deutschland Telefon: +49 89 5150 1013 Fax: +49 89 5150 1111 E-Mail: communications@baaderbank.de Internet: www.baaderbank.de ISIN: DE0005088108 WKN: 508810 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 956735Ende der Mitteilung DGAP News-Service956735 20.01.2020