Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenauftakt verläuft datenseitig ruhig, denn in den USA wird der Martin Luther King Day begangen und Behörden und Märkte bleiben geschlossen, so die Analysten der Helaba.Auch in der Eurozone bleibe es im Vorfeld der EZB-Ratssitzung am Donnerstag vergleichsweise impulsarm. Die heute anstehenden deutschen Erzeugerpreise des Monats Dezember hätten in der Regel keinen Einfluss auf das Marktgeschehen. Hinsichtlich der EZB-Ratssitzung seien die Marktteilnehmer überwiegend der Ansicht, dass kein akuter Handlungsdruck bestehe und die Zinssenkungserwartungen seien sukzessive reduziert worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...