FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesbank geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaftsleistung im vierten Quartal 2019 stagniert hat. "Dabei setzte sich die konjunkturelle Zweiteilung fort", erklärte die Bundesbank in ihrem Monatsbericht. "Auftrieb kam nach wie vor von der Binnenwirtschaft. "Ein Ende des Baubooms zeichnet sich weiterhin nicht ab. Demgegenüber hielt die Abwärtsbewegung in der exportorientierten Industrie an." Zuletzt hätten sich jedoch Anzeichen dafür gemehrt, dass sich das verarbeitende Gewerbe mit Beginn des neuen Jahres stabilisieren könnte.

Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat für das Gesamtjahr 2019 bereits die Wachstumsrate für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gemeldet, nämlich 0,6 Prozent, aber noch keine Zahl für das vierte Quartal. Es hieß lediglich, dass es zum Jahresende eine "leichte Erholung" gegeben habe. Die erste Schätzung für das vierte Quartal steht am 14. Februar an.

Zur Entwicklung in der Industrie stellte die Bundesbank fest, dass sich die Auftragslage seit einigen Monaten nicht weiter eingetrübt habe, während die Warenausfuhren merklich expandierten. Zugleich hätten sich die Geschäftserwartungen der Industrieunternehmen nach den Ifo-Umfragen in den letzten Monaten des abgelaufenen Jahres etwas aufgehellt. Die kurzfristigen Exporterwartungen hätten sich ebenfalls etwas erholt und lägen erstmals seit einem halben Jahr wieder im positiven Bereich.

Die Beschäftigung habe sich "verhalten positiv" entwickelt. Die Erwerbstätigkeit sei im November weiter leicht angesteigen, habe jedoch nicht den vergleichsweise hohen Zuwachs des Vormonats erreicht. Die anhaltende konjunkturelle Schwäche finde ihren Ausdruck in der weiter gestiegenen Zahl von Arbeitnehmern in konjunktureller Kurzarbeit. Das Barometer zur Arbeitslosigkeit des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) habe sich zuletzt fast unverändert nahe der neutralen Schwelle gehalten. Demnach dürfte sich die Zahl der Arbeitslosen in den kommenden Monaten wenig ändern.

January 20, 2020

