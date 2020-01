Der Bitcoin hat seit Jahresbeginn rund 25 Prozent zugelegt. Jetzt kommen Optionen auf den Bitcoin an die CME, eine der weltgrößten Terminbörsen. Treibt das den Kurs weiter? Was bedeutet das für den Bitcoin-Kurs, wenn eine der größten Terminbörsen der Welt Optionen zulässt? Können auch Privatanleger Optionen handeln? Welche Kursziele sind realistisch? Fragen von Antje Erhard an Philipp Schulden von der Frankfurt School of Finance and Management. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/