Für Börse Online und Euro am Sonntag habe ich mit Flatex-Chef Frank Niehage darüber gesprochen, was die geplante Komplettübernahme von Degiro für die Kunden beider Broker bedeutet. Klar ist: Die beiden Broker sollen separat von einander bestehen bleiben, über eine Plattform aber verbunden werden, so dass Kunden beider Anbieter "das Beste aus beiden Welten" erhalten, so Niehage."Wir schaffen eine europäische Plattform übergreifend für Degiro und Flatex; ein Kunde kann dann wählen, welche Angebote welchen Brokers er nutzt", erzählt Niehage. Dazu ein Beispiel: Degiro-Kunden können derzeit die Erlaubnis erteilen, ihre Wertpapiere zu verleihen, und damit Leiheerträge erzielen. In Deutschland ist das bisher nicht möglich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...