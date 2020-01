Luxemburg (www.anleihencheck.de) - Die Weltwirtschaft bleibt in diesem Jahr auf Wachstumskurs, doch die Anleger werden an den Märkten aufgrund der Geopolitik eine erhebliche Volatilität bewältigen müssen. Daher sollten sie alternative Ansätze für die Erzielung nachhaltiger Renditen in diesem Niedrigzinsumfeld in Betracht ziehen - so lautet die Einschätzung von Bill Street, dem Group Chief Investment Officer von Quintet Private Bank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...