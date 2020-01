Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das neue Jahrzehnt ist erst wenige Wochen alt und mahnt schon vor einer Fortsetzung der absurden Geldpolitik, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Die wichtigsten Zentralbanken würden ihre quantitativen Lockerungen (QE) fortsetzen, Wertpapiere an den Finanzmärkten kaufen und durch Nullzinspolitik (ZIRP, NIRP) in massivem Maße Liquidität in immer riskantere Anlagen lenken. So seien die Kurse an den Aktien- und Rentenmärkten auf historische Höchststände geklettert, die Immobilienpreise ganz allgemein explodiert, der Goldpreis in Euro gemessen auf einem Allzeithoch. Doch die von Ökonomen erwarteten Anregungen in der Realwirtschaft seien - bisher zumindest - ausgeblieben. ...

