Wien (www.anleihencheck.de) - Der gewerbliche Immobilienfinanzierer Berlin Hyp hat Anfang dieses Jahres mit Alexander Stuwe einen neuen Generalbevollmächtigten ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Geplant sei, dass Stuwe - nach Zustimmung durch die Aufsichtsbehörden - in den Vorstand berufen werde und die Nachfolge von Risikovorstand Roman Berninger, der Ende letzten Jahres in den Ruhestand getreten sei, antreten solle. Der neue Mann komme von der NORD/LB, wo er als Bereichsleiter das Risikocontrolling verantwortet habe. Bei der Berlin Hyp werde er im Vorstand für die Bereiche Risikocontrolling, Kredit, Risikobetreuung und Wertermittlung zuständig sein. Gleichzeitig solle Stuwe in den Vorstand der Landesbank Berlin Holding bestellt werden. ...

