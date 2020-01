Die US-Behörde für Verkehrssicherheit NHTSA wurde in einer Petition aufgefordert, Fälle zu untersuchen, in denen Tesla-Fahrzeuge ohne Zutun der Fahrer beschleunigt haben sollen, vor allem beim Einparken. Es geht dabei um 127 Beschwerden. Dem Antragsteller zufolge habe es deswegen 110 Unfälle mit 52 Verletzten gegeben. Die NHTSA prüft derzeit die Petition und will in Kürze entscheiden, ob sie auf Basis ...

