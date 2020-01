Volkswagen kooperiert mit der University of Tennessee und dem Oak Ridge National Laboratory des US-Energieministeriums, um sein erstes Innovationszentrum in Nordamerika zu errichten. An dem "Innovation Hub" soll unter anderem an der Elektrifizierung geforscht werden. Die ersten Arbeiten werden sich auf die Entwicklung leichterer Fahrzeugkomponenten aus Verbundwerkstoffen, die Elektrifizierung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...