Wertpapiere des Maschinenbaukonzerns Knorr-Bremse gingen Ende Oktober 2018 an die Börse und erlebten zunächst einen volatilen Handelsstart. Diese brachte jedoch bereits im April des Folgejahres ein Verlaufshoch bei 103,70 Euro hervor. Die Übertreibung wurde jedoch recht schnell wieder abverkauft und trieb das Papier im Sommer 2019 in den Bereich von 82,57 Euro zurück. Die letzten Monate des Jahres verbrachte Knorr-Bremse in einer volatilen Seitwärtsbewegung, die sich nur zu gut als multipler Boden herauskristallisiert hatte und nun einem erfolgreichen Abschluss erleben könnte. Das aktuelle Kaufinteresse dürfte sich nach heutigem Erkenntnisstand sich zu Beginn dieses Jahres weiter fortsetzen und die Aktie an die alten Rekordstände aus 2019 aufwärts drücken.

Dreistelliger Bereich im Fokus

