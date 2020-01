Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Stockholm (pta019/20.01.2020/12:52) - STOCKHOLM, SCHWEDEN, 20. Januar 2020) - StrateVic Finance Group AB (ISIN SE 0006027546 - Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB) Der Verwaltungsrat nimmt nachfolgend zu Übernahme- oder Umtauschangeboten für die Aktien der Stratevic Finance Group AB Stellung:



Der Verwaltungsrat hat verschiedentlich Informationen erhalten, dass Dritte weiterhin Aktionäre der Gesellschaft direkt kontaktieren und unterschiedliche Arten von Angeboten für den Erwerb oder Umtausch von Aktien der StrateVic Finance Group AB unterbreiten.



Der Verwaltungsrat der StrateVic Finance Group AB möchte betonen, dass diese Angebote der Gesellschaft weder im Detail bekannt, noch von ihr in irgendeiner Form unterstützt werden. In diesem Zusammenhang weist er auf den Untersagungsbescheid der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 07.01.2020 hin. Zudem empfiehlt der Verwaltungsrat den Aktionären, nur Angebote in Betracht zu ziehen, welche den rechtlichen Anforderungen, im Besonderen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG), entsprechen und sich allenfalls durch fachlich geeignete Personen beraten zu lassen.



StrateVic Finance Group AB eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SVAB notiert ist. Das Unternehmen ist spezialisiert auf FinTech wie das Banking, den Handel sowie die Zahlungsabwicklung mit virtuellen und physischen Währungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stratevic.com. Sie finden das Unternehmen auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn.



Medienkontakt: StrateVic Finance Group AB, Graham Cull (Chairman), graham.cull@stratevic.com



(Ende)



Aussender: Stratevic Finance Group AB Adresse: Riddargatan 23, 114 57 Stockholm Land: Schweden Ansprechpartner: Bert Scheen Tel.: +46 10 138 8644 E-Mail: bert.scheen@stratevic.com Website: stratevic.com



ISIN(s): SE0006027546 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1579521120042



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 20, 2020 06:52 ET (11:52 GMT)





STRATEVIC FINANCE GROUP-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de