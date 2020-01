marktEINBLICKE um 12: Neue DAX-Kursgewinne liegen in der Luft - Deutsche Bank unter Verkaufsdruck

Nach dem deutlichen Kursgewinn vom vergangenen Freitag legt der DAX am Montagmittag eine Verschnaufpause ein. Neue Zugewinne dürften aber in den kommenden Tagen folgen, denn die Vorgaben von der Wall Street sind derzeit hervorragend. So haben Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 am Freitag wieder einmal neue Rekordhochs verzeichnet.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,0% 13.521 MDAX +0,4% 28.779 TecDAX +0,4% 3.165 SDAX +0,5% 12.599 Euro Stoxx 50 -0,2% 3.800

Die Topwerte im DAX sind Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060), Munich Re (WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026) und Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004). Im Fokus stand auch die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008), die am Montagmittag mit einem deutlichen Minus von rund 2 Prozent das Schlusslicht im DAX ist. 10 Tage vor den anstehenden Quartalszahlen des angeschlagenen Finanzinstituts scheinen viele Anleger offenbar auf Nummer sicher zu gehen und reduzieren ihre Positionen bei Deutschlands größter Privatbank.

