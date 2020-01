Mit der TV-Kampagne "The Power of Teams", die Microsoft am vergangenen Sonntag in den USA gestartet hat, schadet das Unternehmen bereits jetzt dem Börsenwert des Rivalen Slack. Microsoft setzt weiter auf massive Werbung für den hauseigenen Slack-Konkurrenten Teams. Seit dem gestrigen Sonntag flimmert Teams-Werbung über US-amerikanische Fernsehbildschirme. Ab Februar soll der Spot auch in Großbritannien, Frankreich und Deutschland zu sehen sein. 30-Sekunden-Spot bedient alle Klischees Das 30-sekündige Filmchen bedient alte Büro-Klischees, indem es eingangs Besprechungen...

