RHI Magnesita hat sich im Executive Management Team verstärkt: Ticiana Kobel übernimmt die Funktion als Executive Vice President und General Counsel. "Wir freuen uns sehr, Ticiana Kobel und ihr tiefgreifendes Verständnis in internationalen Rechtsfragen an Board zu haben. Sie hat in ihrer Karriere erfolgreich Rechtsabteilungen in multinationalen Unternehmen geleitet sowie strategische Entscheidungen in Rechts- und Governancefragen getroffen und passt damit perfekt zu RHI Magnesita und den Aufgabenstellungen, die wir als internationales Unternehmen haben. Mit ihrem Hintergrund wird sie entscheidend zu unserem zukünftigen Erfolg beitragen", erklärt Stefan Borgas, CEO RHI Magnesita. Kobel hat Rechtsabteilungen in der Fertigungsindustrie, ...

