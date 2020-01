Hamburg (ots) - Erfahrene Kommunikations- und Digitalisierungsexpertin ergänzt die Geschäftsführung der Silvester GroupAufgrund des weiter stark wachsenden Auftragsvolumens hat sich die Silvester Group entschieden, die Geschäftsführung zu erweitern. Seit 1. Januar verstärkt Christina Rahtgens als Managing Partner die Leitung der führenden Stakeholder Relations Beratung aus Hamburg. Für die Zukunft hat sich das Leitungsteam viel vorgenommen. Mit den derzeit rund 50 Finanz-, Kommunikations- und Digitalexpert*innen soll neben den vielfältigen neuen wie bewährten Kundenprojekten vor allem die digitale Transformation der Unternehmenskommunikation im Fokus stehen.Die Wirtschaftswissenschaftlerin Rahtgens hat in Deutschland und den Niederlanden studiert und ist seit 20 Jahren als Unternehmensberaterin und Digital-Expertin tätig. Vor ihrem Wechsel zur Silvester Group konnte sie bei Projekten in Deutschland, Brasilien und Singapur ihre Expertise und Führungsstärke unter Beweis stellen. So hat sie für Axel Springer Corporate Solutions Kunden auf dem Weg in die digitale Zukunft begleitet, beriet in Singapur für Accenture Unternehmen im Finanzbereich und verantwortete bei Roland Berger zuletzt den globalen digitalen Footprint der Unternehmensberatung."Wir freuen uns, Christina Rahtgens als neue Geschäftsführerin willkommen zu heißen. Durch ihre jahrelange Erfahrung in der Consulting-Branche und ihre Umsetzungsstärke insbesondere in Bezug auf digitale Konzepte, verfügt sie über das nötige Knowhow, um das Portfolio der Silvester Group gewinnbringend zu erweitern" so Thilo Tern, Managing Partner der Silvester Group.Zeitgleich mit Rahtgens' Start nehmen die "Algoritter" weiter Fahrt auf. Das Entwicklungsteam der Silvester Group arbeitet seit rund 18 Monaten an Anwendungsmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz in der Finanz-, Unternehmens- und Nachhaltigkeitskommunikation. Erste digitale Produkte der "Algoritter", wie der 1DigitalReport, befinden sich bereits in der Markteinführung."Professionelles Stakeholder-Management noch effizienter und kundenzentrierter gestalten und dabei die Arbeit der Silvester Group mit modernen Methoden weiter optimieren. Das sind die Ziele, die wir gemeinsam für unsere Kunden umsetzen wollen", freut sich die neue Geschäftsführerin.Über die Silvester GroupDie Silvester Group begleitet für Geschäftskunden die Umsetzung der Unternehmenskommunikation, Markenführung, der Nachhaltigkeits-/CSR- sowie der Finanzkommunikation oder der Digitalisierung. In den interdisziplinär besetzten Teams wird der professionellen Dialog von Unternehmen mit ihren Stakeholdern gestaltet - strategisch beratend, kreativ, medial und technologisch. Ganzheitlich.Die Silvester Group ist seit mehr als 30 Jahren im Markt und hat über 2.150 Projekte für Kunden aller Branchen erfolgreich realisiert. Sie beschäftigt derzeit über 50 Mitarbeiter an den Standorten Hamburg und Frankfurt am Main. Kunden sind Großkonzerne, Mittelstandsunternehmen, öffentliche Auftraggeber, Behörden und Startups.Pressekontakt:MARIE ASMUSSENTel. +49 (40) 3099776-48marie.asmussen@silvestergroup.comwww.silvestergroup.comOriginal-Content von: Silvester Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122342/4497623