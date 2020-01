wien (ots) - Viralhit mit 28-Meter-Stunt und mehr als 700.000 Views war nur der Anfang. Jetzt startet die erste Auktion einer Sportart: Noch bis 30. Jänner ist Blob Europe auf ebay zu ersteigern!Ein österreichisches Video schlug vergangene Woche in den Sozialen Netzwerken hohe Wellen: Influencer Stefan Petrov wird beim "Car-Blobbing" 28 Meter in die Höhe geschleudert ("Weltrekord!"), bevor er auf einer kleinen Matte landet. Haarsträubender Stunt oder guter Fake? Das Video (https://www.facebook.com/watch/?v=518780352075916) wurde hundertfach geteilt, diskutiert und - bisher insgesamt mehr als 700.000 Mal angesehen! (carblobbing blobauction)Ob Fake oder nicht - das Viralvideo diente dazu, Aufmerksamkeit für die Sportart Blobbing zu generieren. Denn - diese gibt es jetzt zu ersteigern!Blob Europe auf ebayNach 10 Jahren hat der österreichische Unternehmer Michael Walcher entschieden, Blob Europe zu verkaufen.Seit 2009 ist Blob Hauptattraktion bei Hunderten Events am Wasser, zig-tausendfach wurde begeistert im Flug gekreischt, der Weltrekord wurde auf 22 Meter Höhe geschraubt, und 2013 wurde Blob mit dem ISPO Brandnew Award aus 250 Sport-Brands ausgezeichnet. Österreichische und deutsche Meisterschaften wurden ausgetragen, Europameisterschaften sind geplant. Ein Umsatz von über einer Million Euro wurde generiert.Zu ersteigern auf ebay gibt es vom 20.1./20 Uhr bis 30.1./20 Uhr: die exklusiven Europäischen Marken an der Sportart Blob, Kundenstock mit laufenden Umsätzen, Equipment, Social-Media-Seiten samt Community sowie technisches und juristisches Know-how (das in einem Workshop zur Übergabe weitergegeben wird).Michael Walcher: Vielleicht ist die Aktion, mein Unternehmen auf ebay zu versteigern, mein bisher verrücktester Blob-Stunt. Aber diese Story hat sich eine spektakuläre Fortsetzung verdient.Nähere Infos & zur Versteigerung: https://blob-europe.com/ (https://blob-europe.com/takeover-shape-the-future-of-blob-europe/)Kontakt:Michael Walcher, MSc; Gründer, Besitzer & Geschäftsführer BLOB EUROPE+43 664 20 21 811,office@blob-europe.com;blob-europe.comOriginal-Content von: B3C Bém Consulting - Content - Creation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140486/4497076