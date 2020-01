Der Kursknall bei Medigene (WKN: A1X3W0) infolge der positiv aufgenommenen Topline-Ergebnisse vom 10. Januar ist nicht zu übersehen. Was Investoren jetzt beachten sollten.

Wie erwartet nutzte die Aktie im Anschluss an die Daten-Publikation das "Momentum", auf das ich extra hingewiesen hatte, und zog nach meinem Update am Freitagabend weiter nach oben. In den letzten Handelstagen verfestigte sich der Kurs auf einem höheren Niveau als vor Publikation der Interimsdaten zur Phase-I/II-Studie des dendritischen (DC)-Zell-Impfstoffs zur Behandlung von akuter myeloischer Leukämie (AML) am 10. Dezember. Die Zwischenresultate schickten den Kurs eine Etage tiefer auf bisweilen unter 4 Euro (wir berichteten).

Welches Potential bietet das AML-Asset?

Als Forschungsunternehmen fokussiert sich Medigene ab sofort vollständig auf den Immunonkologie-Bereich. Finanziell scheint der ...

