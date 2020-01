Eigentlich wissen viele Charttechniker kaum noch, was sie über die Entwicklung von Palladium schreiben sollen. Man bestätigt die sich bildende Fahnenstange und rechnet die Performance seit einer Kaufempfehlung aus. Oder man hat gar keine und schätzt den tiefen Fall in einer unausweichlichen Korrektur, die allerdings auch von einem Niveau von vielleicht 1.000 Dollar höher erst beginnen kann.Die wesentlichen Gründe für den aktuell raketenhaften Anstieg sind schnell genannt: Palladium ist als Katalysator vor allem in der Automobilindustrie in Katalysatoren und Brennstoffzellen von hoher Bedeutung, welche durch den Dieselskandal noch vergrößert wurden. Angebotsseitig kommt Palladium zu ganz überwiegendem Teil aus Südafrika und Russland. Die instabile Stromversorgung vor allem in Südafrika ist Teil einer politischen Verwerfung und aktuell einer seiner größten Kollateralschäden.

