Am morgigen Dienstag dürfte wieder mehr Schwung in den Handel kommen, da die US-Investoren dann wieder mit von der Partie sind. Außerdem werden am morgigen Dienstag um 11:00 Uhr ZEW-Konjunkturdaten für den Monat Januar veröffentlicht, die für Volatilität im DAX sorgen könnten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 13.540 Punkten.

Indikatoren noch short.

Anlaufmarken nach unten bei 13.500, 13.450, 13.400, 13.350 und 13.330 Punkten, nach oben bei 13.550 und 13.600 Punkten.

Gaps nach unten bei 13.334, 12.495 und 12.202 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell noch rot an, short.

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Dezember bis Ende Januar.

Gebert-Börsenindikator (Januar)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Dezember: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale ...

