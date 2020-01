Heute ist Martin Luther King Day, der seit 1986 jeden dritten Montag im Jänner begangen wird und in den USA traditionell börsefrei ist. Heute Nachmittag werden also nicht allzu viele Impulse kommen. Der Fokus liegt in dieser Woche sowieso auf den Notenbanksitzungen der EZB und der Bank of Japan. Zuvor noch stehen die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland im Fokus. Stichwort Deutschland: Bei der Aktie von Borussia Dortmund gibt es heute einen Haaland-Effekt. Der Ex-Salzburger schoss beim Debut nach Einwechslung in der 57. Minute noch drei Tore. Die Aktie ist heute Vormittag fast für jedes Tor um 1 Prozent im Plus.Borussia Dortmund ( Akt. Indikation: 8,86 /8,88, 2,72%) Die Aktie der Borussen ist übrigens auch im wachstumsstärksten Wiener ...

