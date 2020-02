Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Borussia Dortmund. Der BVB hat gestern mit dem Sieg gegen Paris St. Germain gezeigt, dass in dieser Saison einiges möglich ist. Sowohl in der Champions League als auch in der Meisterschaft. Die Aktie ist im Aufwind. Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video. Die zugehörige WKN lautet: MF34S9.