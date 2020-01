Berlin (ots) - Unter den Preisträgern: Andrea Wulf, Paul Theroux, Robert Macfarlane, Wilfried Erdmann, Arnulf Conradi, Robert Bösch, Michael Poliza und Klaus WolfspergerDie ITB Berlin zeichnet jedes Jahr die interessantesten und aktuellsten nationalen sowie internationalen touristischen Fachpublikationen aus. Die Preisverleihung der ITB BuchAwards 2020 findet am Freitag, 6. März 2020, 16 Uhr, im Palais am Funkturm (Messe Berlin) statt. Mit den ITB BuchAwards werden vorrangig Publikationen in deutscher Sprache oder deutscher Übersetzung gewürdigt. Die Awards haben zum Ziel, über Ländergrenzen hinaus Aufmerksamkeit für interkulturell bedeutende Publikationen im Bereich Reise und Tourismus zu schaffen. Die ITB BuchAwards sind eine Kooperation der ITB Berlin und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels.Dabei betrachtet die Jury der ITB BuchAwards 2020 traditionell auch die Publikationen zum offiziellen Partnerland der ITB Berlin. Ausgezeichnet wurden in dieser Kategorie das aktuelle Handbuch für individuelles Entdecken "Oman" von Kirstin Kabasci und Peter Franzisky (Reise Know-How Verlag) sowie das klassische Reise-Handbuch "Oman" von Gerhard Heck (DuMont Reiseverlag).Zum dritten Mal in Folge vergibt die Jury der ITB BuchAwards, im Vorgriff auf die Frankfurter Buchmesse, reisebezogene Auszeichnungen in der Kategorie "Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2020 - Kanada". Die ITB BuchAwards sind nicht dotiert.Die ITB BuchAwards 2020:Kategorien, Preisträger und ihre VerlageDestinationsAward "Oman"Kirstin Kabasci, Peter Franzisky | Reise Know-How VerlagHandbuch für individuelles Entdecken "Oman" Gerhard Heck | DuMont ReiseverlagDuMont Reise-Handbuch "Oman" Länderwissen - aktuell: ÄthiopienChristian Sefrin | Trescher Verlag"Äthiopien - Unterwegs im ältesten Kulturland Afrikas" Klaus Dornisch | wbg/Philipp von Zabern"Sagenhaftes Äthiopien - Archäologie, Geschichte, Religion" Deutsche Reisegebiete - BodenseeRolf Goetz, Mirko Milovanovic | Bruckmann Verlag "Bodensee" Anette Sievers | Peter Meyer Verlag"Bodensee mit Kindern" Die besondere Reiseführer-Reihe:Herausgeber Matthias Kröner,Grafikerin Berit Kröner | Michael Müller VerlagReiseführer-Reihe "Stadtabenteuer" Das besondere ReisebuchUngewöhnliche EntdeckungsreiseRobert Macfarlane | Penguin Verlag"Im Unterland - Eine Entdeckungsreise in die Welt unter der Erde" Humboldt-Jahr 2019Andrea Wulf und Illustratorin Lillian Melcher | C. Bertelsmann VerlagGraphic Novel "Die Abenteuer des Alexander von Humboldt" NamibiaAnna Mandus | Palmato Publishing"Licht und Schatten in Namibia 2 - Mehr vom Alltag in einem Traumland" Olympische Spiele 2020 in TokioMarco Reggiani und Illustratorin Sabrina Ferrero | Prestel Verlag"Japan - Der illustrierte Guide" BirdwatchingArnulf Conradi | Verlag Antje Kunstmann"Zen und die Kunst der Vogelbeobachtung" Reise-BildbandHarald Lydorf, Andreas Klotz, Radmila Kerl, Helmut Büttner und Fotografenteam | TIPP 4 Verlag"Perle Afrikas - Faszination Uganda" Kulinarischer ReiseführerJonas Cramby | Christian Verlag"Tokio für Foodies - Die kulinarischen Hotspots der Stadt der tausend Dörfer" Reisen mit KindernTeddy Keen | Verlag Prestel junior"The Big Book of Adventure - So überlebst du in der Wildnis" KulturENSusanne Koelbl | Deutsche Verlags-Anstalt"Zwölf Wochen in Riad - Saudi-Arabien zwischen Diktatur und Aufbruch" Caitlin Doughty | Malik/Piper Verlag"Wo die Toten tanzen - Wie rund um die Welt gestorben und getrauert wird" WandernChristian Hlade | Braumüller Verlag"Das große Buch vom Wandern - Alle Tipps & Tricks, damit die Begegnung mit der Natur, anderen Kulturen und sich selbst gelingt" Werkpreis - SegelnWilfried Erdmann | Delius Klasing Verlagaus Anlass der Novität "Warum wir immer weitersegeln" und für seine bisher publizierten Segelbücher LifetimeAward - Verleger 2020100 Jahre Bergverlag RotherVerlagsleiter Klaus Wolfspergerfür das bisher persönliche und publizistische Verlagswerk im Bergverlag Rother LifetimeAward - Reiseschriftsteller 2020Paul Theroux | Hoffmann und Campe Verlagaus Anlass der Novität "Auf dem Schlangenpfad - Als Grenzgänger in Mexico" für sein bisheriges publizistisches Werk Reise-KalenderMichael Poliza | Delius Klasing Verlag"Island 2020" Touristisches FachbuchRonald Moeder | utb/UVK Verlag"Tourismusrecht in der Unternehmenspraxis" KartografieBetsy Mason, Greg Miller | National Geographic Buchverlag"Kartenwelten - Fantastische Geschichten und die Kunst der Kartographie" Managementpreis der ITB BerlinRobert Bösch | National Geographic Buchverlag"Mountains" Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2020 - KanadaHans-R. Grundmann mit Eyke Berghahn, Petrima Thomas und Mechtild Opel | Reise Know-How Verlag Dr. Hans-R. Grundmann"Kanada Osten - USA Nordosten" Martin Pundt | Michael Müller Verlag"Kanada - der Westen mit Südost-Alaska" Mechtild Opel und Wolfgang Opel | MANA-VerlagLänderporträt "Kanada - Alles, was Sie über Kanada wissen müssen" Wandkalender | Ackermann Kunstverlag"Kanada 2020 - Unterwegs zwischen Wäldern und Flüssen" Über den Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V.Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ist die Interessenvertretung der deutschen Buchbranche gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit. Er wurde 1825 gegründet und vertritt rund 4.500 Buchhandlungen, Verlage, Zwischenbuchhändler und andere Medienunternehmen. Er veranstaltet die Frankfurter Buchmesse, vergibt den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, den Deutschen Buchpreis sowie den Deutschen Sachbuchpreis, engagiert sich in der Leseförderung und für die Freiheit des Wortes.Pressekontakt Börsenverein des Deutschen Buchhandels:Thomas Koch, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit T: +49 (0) 69 13 06 293 t.koch@boev.de www.boersenverein.de (http://www.boersenverein.de) | www.facebook.com/boersenverein (http://www.facebook.com/boersenverein)Über die Frankfurter BuchmesseDie Frankfurter Buchmesse ist mit über 7.450 Ausstellern aus 104 Ländern, mehr als 300.000 Besuchern, über 4.000 Veranstaltungen und rund 10.000 akkreditierten Journalisten und Bloggern die größte Fachmesse für das internationale Publishing. Darüber hinaus ist sie ein branchenübergreifender Treffpunkt für Player aus den Bereichen Bildung, Filmwirtschaft, Games, Wissenschaft und Fachinformation. Einen inhaltlichen Schwerpunkt bildet seit 1976 der jährlich wechselnde Ehrengast, der dem Messepublikum auf vielfältige Weise seinen Buchmarkt, seine Literatur und Kultur präsentiert. Die Frankfurter Buchmesse organisiert die Beteiligung deutscher Verlage an rund 20 internationalen Buchmessen und veranstaltet ganzjährig Fachveranstaltungen in den wichtigen internationalen Märkten. Die Frankfurter Buchmesse ist ein Tochterunternehmen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. www.buchmesse.de (http://www.buchmesse.de)Presse & Unternehmenskommunikation Frankfurter BuchmesseKathrin Grün, Leitung Kommunikation, Tel.: +49 (0) 69 2102-170, gruen@book-fair.comPresseberichterstatter und Fotografen werden gebeten, sich für den Besuch der Preisverleihung im Rahmen der ITB Berlin 2020 online unter www.itb-berlin.de/Presse/Akkreditierung/ (http://www.itb-berlin.de/Presse/Akkreditierung/) zu akkreditieren oder ggf. die Organisatorin unter www.buero-philipp.de (http://www.buero-philipp.de) zu kontaktieren.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2020 findet von Mittwoch bis Sonntag, 4. bis 8. März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2019 stellten rund 10.000 Aussteller aus 181 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 160.000 Besuchern, darunter 113.500 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 4. bis 7. März 2020. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Aussteller kostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de (http://www.itb-berlin.de), www.itb-kongress.de (http://www.itb-kongress.de) und im ITB Social Media Newsroom.Treten Sie dem ITB Pressenetz auf www.xing.de (http://www.xing.de) bei. Werden Sie Fan der ITB Berlin auf www.facebook.de/ITBBerlin (http://www.facebook.de/ITBBerlin). Folgen Sie der ITB Berlin auf www.twitter.com/ITB_Berlin (http://www.twitter.com/ITB_Berlin). Aktuelle Informationen finden Sie im Social Media Newsroom auf newsroom.itb-berlin.de. Pressemeldungen im Internet finden Sie unter www.itb-berlin.de (http://www.itb-berlin.de) im Bereich Presse / Pressemitteilungen. Nutzen Sie auch unseren Service und abonnieren Sie dort die RSS-Feeds.Pressekontakt:ITB Berlin / ITB Asia / ITB China / ITB India:Julia SonnemannPR ManagerT: +49 30 3038-2269julia.sonnemann@messe-berlin.dewww.messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6600/4497133