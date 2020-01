Deutsche Rohstoff AG: Erste Mengenschätzung für Steig-Fund der Rhein PetroleumDGAP-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges Deutsche Rohstoff AG: Erste Mengenschätzung für Steig-Fund der Rhein Petroleum20.01.2020 / 14:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Deutsche Rohstoff: Erste Mengenschätzung für Steig-Fund der Rhein PetroleumMannheim. Tulip Oil, Mehrheitsgesellschafter der Rhein Petroleum GmbH, hat heute eine erste Schätzung veröffentlicht, wieviel Öl das Feld Steig nach internen Berechnungen enthalten könnte. Demnach beläuft sich das sogenannte Oil in Place, das heißt die Menge Öl in der durch die Bohrung im vergangenen Jahr identifizierten Reservoir, auf mehr als 114 Millionen Barrel. Wieviel davon förderbar ist, wird in den kommenden Monaten im Rahmen einer Reservenberechnung geschätzt.Die jetzige Schätzung bezieht sich nur auf den oberen Teil des Reservoirs, der durch die Bohrung Steig erkundet worden ist. Weiteres Potential könnte sich in tieferen Schichten ergeben, die an anderen Stellen im Rheingraben produktiv sind.Tulip Oil hat weiterhin veröffentlicht, dass das Feld Steig in mehreren Phasen entwickelt werden wird. In einer ersten Phase soll mit der Produktion begonnen und gleichzeitig mittels Horizontalbohrungen das Feld weiter erschlossen werden.Mannheim, 20. Januar 2020Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold, Kupfer, Seltene Erden, Wolfram und Zinn runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter www.rohstoff.deKontaktDeutsche Rohstoff AG Dr. Thomas Gutschlag, CEO Tel. +49 621 490 817 0 info@rohstoff.de20.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG Q7, 24 68161 Mannheim Deutschland Telefon: 0621 490 817 0 Fax: 0621 490 817 22 E-Mail: gutschlag@rohstoff.de Internet: www.rohstoff.de ISIN: DE000A0XYG76, DE000A1R07G4, WKN: A0XYG7, A1R07G Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 957169Ende der Mitteilung DGAP News-Service957169 20.01.2020