Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Anleger starteten die Sitzung am Montag in gemischter Stimmung, so die Experten von XTB. In Westeuropa hätten die Bären dominiert, während die Mehrzahl der osteuropäischen Aktienindices höher eröffnet habe. Beim STOXX Europe 600(ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) seien die Versicherer die beste Sektorgruppe, während Einzelhändler und Medienunternehmen am meisten underperformen würden. ...

