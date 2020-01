Dow Jones hat von press1 eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Digital:Relaunch - Konferenz am 17. und 18. Februar 2020 in Berlin: Antworten auf brennende Fragen der Digitalisierung (press1) - 20. Januar 2020 - Unternehmen sind schnell erschlagen von der Vielfalt der technologischen Trends, die die digitale Transformation mit sich bringt. Die Konferenz Digital:Relaunch am 17. und 18. Februar 2020 in Berlin verspricht umfassende Aufklärung. Unternehmen müssen sich den Herausforderungen der digitalen Transformation stellen, sonst haben sie keine Chance im Wettbewerb zu bestehen. Dabei sind diese Herausforderungen keineswegs nur technischer Natur, sie wirken sich vielmehr in vier Hauptbereichen umfassend aus: bei der Strategie, der Arbeit, dem Business und im Marketing. All diese Bereiche werden auf der Digital:Relaunch am 17. und 18. Februar 2020 in Berlin umfassend thematisiert. Digitale:Strategie Die Digitalisierung ist eine strategische Herausforderung für jedes Business Model. Wie müssen Wirtschaftsführer darauf reagieren, wie finden sie die richtige Strategie und welche Trends müssen sie beachten? Was ist mit künstlicher Intelligenz (KI)? Wie setzt man Automatisierung clever ein? Was vermag Virtual Reality (VR)? Es gibt so unglaublich viele neue Trends, die Auswirkungen auf das Geschäftsmodell haben können. Wie also lassen sich die Herausforderungen, aber auch und gerade die Chancen der Digitalisierung für ein Unternehmen erkennen und nutzen? Antworten liefert zuallererst Maks Giordano, Futur I/O, in seiner Keynote am 17. Februar um 14:30 Uhr. Er erläutert, dass sich der digitale Wandel exponentiell vollzieht - so können irrelevant erscheinende Technologien innerhalb kürzester Zeit durchstarten und Märkte neu strukturieren. "Das hat auf Wirtschaft und Gesellschaft immense Auswirkungen", so Giordano. In seinem Vortrag wird er beleuchten, wie wir exponentielle Technologien nutzen und unser Denken und Handeln im Sinne des "Moonshot Thinking", also in Richtung ambitionierter und bahnbrechender Projekte, ausrichten können. Auch Klaas Bollhöfer, Founder Birds on Mars, spricht über eine bahnbrechende Technologie. Er erläutert um 12:00 Uhr, inwiefern KI beziehungsweise Artificial Intelligence (AI) eine Chancen für den Mittelstand darstellt. Das harmonische Zusammenspiel von menschlicher Kreativität, Machine Learning und organisatorischer Identität stellt für ihn den Dreh- und Angelpunkt einer strategischen Unternehmensentwicklung dar. Er nennt es "AI Thinking" und zeigt, wie Unternehmen davon profitieren. In den Tag starten wird um 9:00 Uhr Bernd Völcker, Infopark, mit seiner Keynote "Erfolgreiche Digitalisierungsstrategie", in der er Strategien und erprobte Lösungen für die neue Arbeitswelt und die Digitalisierung von Produkten, Geschäftsprozessen und Marketing aufzeigt. Ziel muss es immer sein, Unternehmen wettbewerbsfähiger und agiler aufzustellen. "Dabei gilt es alle relevanten Prozesse in digitale Prozesse zu überführen und optimal miteinander zu verzahnen. Wertschöpfungsketten werden erneuert und optimiert. Neue innovative Geschäftsmodelle erkannt und entwickelt", so Bernd Völcker. Er legt besonderen Wert auf die Customer Centricity, bei der die Digitalisierung der verstärkten Zentrierung auf den Kunden dient. Digitale:Arbeit Auf der Digital:Relaunch wird in vielen Vorträgen erläutert, wie Führungskräfte ein Unternehmen auf die digitale Transformation vorbereiten und erfolgreich führen können. Denn im Zuge des digitalen Wandels verändert sich die Arbeitswelt dramatisch: Hierarchien flachen sich ab, Mitarbeiter arbeiten selbstorganisiert, Themen wie Digital Leadership, Kulturwandel und digitale Teams treten auf den Plan. Wie muss dafür der digital Workplace aussehen? Welche Tools und Services machen das zeit- und ortsunabhängige Arbeiten möglich? Anna Kopp, CIO von Microsoft Deutschland, wird in ihrer Closing Keynote um 18:30 Uhr des ersten Konferenztages dafür Praxisbeispiele liefern, etwa wie Microsoft dabei vorangegangen ist. Für sie steht bei der digitalen Transformation die Menschen im Fokus: "Roboter werden nicht wirklich Arbeitsplätze vernichten, aber jeder muss sich für den Arbeitsplatz 2025 bereit machen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und zukünftig Arbeitskräfte für sich zu gewinnen." Um 11:30 berichtet Sabine Kluge, Geschäftsführerin, Kluge + Konsorten GmbH, wie Siemens starre Hierarchien aufgebrochen, eine selbstorganisierte Fertigung entwickelt und das Unternehmen aus der Mitte heraus verändert hat. Erstmals sei dabei individuelle Entscheidungsfreiheit in die Fertigungshalle gebracht worden. "Möglich wurde diese - nicht nur digitalen - Transformation durch Maßnahmen auf den Ebenen Toolset, Skillset und insbesondere Mindset", so Kluge. Digital:Business Reden wir übers Geschäft: Wie setzen Geschäftsführer Innovationen im Unternehmen erfolgreich ein, wie lassen sich digitale Produkte und Dienstleistungen gewinnbringend entwickeln? So viel ist klar: Ohne Cloud Computing und Web-Services gibt es keine Zukunftssicherheit, keine Flexibilität und keine Effizienz. Projekte müssen in der Cloud agil ent- und abgewickelt werden, Scrum ist dabei als Vorgehensmodell extrem hilfreich, und das nicht nur in der Softwareentwicklung. Darüber darf jedoch natürlich nicht die Kostenseite vergessen werden. Und auch nicht der Kunde. Auch im Digital Business gilt bei allen Innovationen und Entwicklungen die Konzentration auf den Kunden als höchstes Gut. Dies spiegelt sich auch im Vortrag von Florian Hartwig zu den Best Practices bei Amazon wider, er ist Head of Enterprise Business bei AWS. Auch für ihn sind die Kundenorientierung und die Fähigkeit, schnell Innovationen zu realisieren, von entscheidender Bedeutung: "Bei Amazon entwickeln wir ständig Innovationen für unsere Kunden. Im Laufe der Zeit haben wir eine Reihe von Prinzipien und Mechanismen entwickelt, mit denen wir dieses Versprechen einlösen können." In seinem Vortrag um 15:00 Uhr teilt er seine Erfahrung mit. Etwas früher, nämlich um 12:30 Uhr, referiert Philip Meier, seit März 2018 am Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) für die Koordinierung der Initiative Mittelstand 4.0 zuständig, zu Geschäftsmodellen als Schlüsselfaktoren des Unternehmenserfolges. Dabei wird ein starker Fokus auf das Thema KI im Kontext der Geschäftsmodellinnovationen für KMU gelegt. Digitales:Marketing Die digitale Transformation hat zuallererst in den Bereichen Marketing und Kommunikation ungeahnte Möglichkeiten aufgetan, etwa wenn es um die Nutzung von Big Data und Social Media sowie die Personalisierung von Inhalten geht. Die Digital:Relaunch-Konferenz klärt auf über Schlagwörter wie Digitales Marketing, Content Marketing, Multi Channel und CrossDevice, Big Data, Dialog, Conversion Optimierung, AI/KI, Augmented und Virtual Reality, Personalisierung, Kampagnen, Bots sowie Descriptive und Predictive Analytics. So etwa im Vortrag von Dirk Ploss um 17:30 Uhr. Der Technologiescout bei Beiersdorf erläutert das "Marketing to Machines" und stellt die Frage, was eigentlich passiert, wenn wir nicht mehr an Menschen, sondern nur noch an Maschinen verkaufen. "Wie sieht die Entwicklung von Descriptive über Predictive Analytics bis hin zur Prescriptive AI aus? Was sind die Erfolgsfaktoren für das Marketing, bei dem der Algorithmus im Mittelpunkt steht?" Und ganz konkret: "Wie können künstliche Intelligenz und Augmented Reality NIVEA explizit bei der Kommunikation mit dem Konsumenten helfen und einen Mehrwert für die Marke schaffen?" Sehr spannende Fragen, die sehr spannende Antworten erwarten lassen. Auf Ploss folgt um 18:00 Uhr Svenja Teichmann, crowdmedia. Sie legt dar, wie sich Content von Content-Marketing differenziert, was man unter Mehrwert-Kommunikation versteht und dass man ohne vertiefende Zielgruppenkenntnisse kein erfolgreiches Content-Marketing betreiben kann. Maria Scham von Pfizer liefert dazu Beispiele aus der Praxis und zeigt, wie Marketing und Produkt-Vertrieb im Bereich Content verzahnt arbeiten. Digital:Relaunch am 17. und 18. Februar 2020 in Berlin Alle vier dargelegten Themen müssen vom Mittelstand angegangen werden, um die digitale Transformation erfolgreich umzusetzen. Tiefgehende Kenntnisse sind hier von großem Vorteil. Umfassender als auf der Digital:Relaunch am 17. und 18. Februar 2020 im nHow Berlin, Europas erstem Musik-Hotel direkt am Ufer der Spree, mitten im Epizentrum der Berliner Musik-, Fashion und Kreativszene, können die genannten Trends, Chancen und Herausforderungen der digitalen Transformation kaum behandelt werden. Melden Sie sich heute noch an: https://digital-relaunch.de https://digital-relaunch.de/anmeldung https://digital-relaunch.de/programm

